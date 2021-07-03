Якими ще подіями запам'ятався цей тиждень в Росії – у програмі.

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Боротьба Кремля з тіктоком

У Росії Ліга безпечного інтернету вимагає, аби Роскомнадзор перевірив соцмережу тікток. Запідозрили, що там є матеріали про суїцид та пропаганда наркотиків. Також нібито на платформі ображають віруючих.

Путін любить казку про Колобка

На одному з публічних виступів Володимир Путін розповів про свою любов до мистецтва. Як виявилось, він любить "Війну і Мир" Льва Толстого, перший фортепіанний концерт Петра Чайковського, а також казку про Колобка.

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Пропагандист Азарьонок у Білорусі

Пропаганда у Білорусі набирає обертів. Там з'явився новий спеціаліст у цьому питання – Григорій Азарьонок. Він, як і режим Лукашенка, у всіх бідах звинувачує Захід. Самопроголошений президент Білорусі його, звісно ж, активно підтримує. Він навіть заявляв, що пропагандиста нібито намагались вбити.

Лавров заговорив про Ісуса Христа

Російський дипломат Сергій Лавров заявив, що в західних країнах дітей вчать, що Ісус Христос був бісексуалом. Звідки у нього така інформація – можна лише здогадуватись. Підозрюють, що з популярного тіктоку.

Кім Чен Ин схуд

У Північній Кореї – справжнє горе. Громадяни побачили, що диктатор Кім Чен ИН суттєво схуд. Люди розчаровані та не можуть стримати сльози. Ба більше, запідозрили, що він може мати проблеми зі здоров'ям.

Випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 липня: дивіться відео