Вєсті Кремля: У робота FEDOR з'явився конкурент

У Росії витратили приблизно 300 мільйонів рублів на робота FEDOR, над яким працювали величні російські науковці. Однак пермський майстер, якому не виділили жодної копійки, самостійно створив дещо цікавіше.

Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на 10 серпня – читайте далі.

Цікаво Вєсті Кремля: Лебедина пісня російської Жанни д'Арк Соболь закінчилась

Ребрендинг "Єдиної Росії"

Здавалося б, що після затримання Олексія Навального ніхто вже не завадить партії "Єдина Росія" правити вічно. Однак рейтинг політсили зменшився до мінімуму, тож у Кремлі вирішили зробити невеликий ребрендинг.

"Матрацні" жарти

Російський комік азербайджанського походження Ідрак Мірзалізаде потрапив у скандал. Під час одного з шоу він дозволив собі жарт про матрац, яким начебто образив російський народ. Після цього на нього вилився шквал критики від "патріотів".

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 10 серпня 2021 року: дивіться відео