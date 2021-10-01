Вєсті Кремля: У Росії ЛГБТ та чайлдфрі можуть визнати екстремістськими рухами

У Росії запропонували визнати представників ЛГБТ, радикальний фемінізм і чайлдфрі екстремістськими рухами. Про це заявив голова комісії із захисту дітей від деструктивного контенту при Роскомнагляді.

Які ще курйозні події сталися в Росії станом на 1 жовтня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Лавров та Шойгу не збираються до російської Держдуми

Перевернутий прапор Росії

На сайті Смольного опублікували фотографії із зустрічі Олександра Беглова з віцепрем'єром Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим. Прапор Росії на знімках був перевернутим. Однак згодом помилку намагались "зафотошопити".

Орден Кадирову

Главу Чечні Рамзана Кадирова нагородили орденом "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня. У 2006 році Кадиров вже отримав таку ж відзнаку, однак IV ступеня. Його нібито нагородили за соціально-економічний розвиток Чечні.

Російську збірну зняли з рейсу

В Амстердамі російську збірну з боротьби зняли з рейсу. Вони категорично відмовились одягати захисну маску під час польоту. До Осло вони таки добрались, однак аж наступного дня, а всю ніч спортсменам довелось провести в аеропорту.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 1 жовтня: дивіться відео