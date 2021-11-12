Вєсті Кремля: У Росії розробляють чіп для суперкомп'ютера

У Росії відкрили тендер на 7,6 мільярда рублів на створення чіпу для суперкомп'ютеру. Нейросистему планують використовувати для обробки завдань оборонного спрямування.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 12 листопада – дізнавайтеся в програмі.

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Перепис населення

У Росії проводять перепис населення. Участь у проєкті вже взяли 133,5 мільйона росіян. Однак за попередніми рахунками, 13 мільйонів людей просто "зникли", тож, можливо, населення країни-агресорки різко зменшилось.

Багатство Поклонської

Колишня депутатка держдуми Росії Наталія Поклонська отримала квартиру у житловому комплексі "Дача Сталіна" в Москві. Площа нової квартири – 119 квадратних метрів, у ній лише дві кімнати.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 12 листопада: дивіться відео