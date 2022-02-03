Вєсті Кремля: В Росії сплутали відомого хіміка із зіркою "Чорнобиля"

В Тульській області на табличці замість Валерія Легасова повісили фото актора, який зіграв в серіалі "Чорнобиль". Це зробила рекламна служба до проведення форуму "Інженери майбутнього".

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 3 лютого – дізнавайтесь у програмі.

Цікаво Після серіалу HBO у Чорнобилі побільшало туристів, 90% з них – іноземці

Росія заборонила "Колумбайн"

В Росії визнали рух "Колумбайн", якого фактично не існує, терористичним. Так російські "надмізки" заборонили називати вбивства у школах "Колумбайном".

Фейкова зустріч Путіна і Кадирова

В Москві нібито відбулась робоча зустріч Володимира Путіна із Рамзаном Кадировим. У Кремлі заявили, що зустрічі із лідером Чечні не було. Виникає підозра, що Кадиров – брехун, а його фото та відео – фейкові.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 3 лютого: дивіться відео