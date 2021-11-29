Вєсті Кремля: У Росії тепер навіть флешки самі знищуються

У Росії створили носії інформації, що вміють самі знищуватися. Тепер можна впевнено сказати, що там тепер навіть флешки – самогубці.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 29 листопада – читайте далі.

​Цікаво Вєсті Кремля. Слівкі: У Слідчому комітеті Росії з'явилась лопата від інтернету

QR-коди для росіян

У Кремлі нова "проблема". Там роздумують, як назвати QR-код, адже цей термін нібито бісить росіян. Для цього навіть робили своє дослідження. Згідно з ним, частина людей нібито вважають це словосполучення "сатанинським".

Копію Нюрнберзького трибуналу

Російський парк "Патріот" тепер може стати "особливим". Там хочуть спорудити копію зали, де проходив Нюрнберзький процес. Схвалив ідею скандальний міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 29 листопада: дивіться відео