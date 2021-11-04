Вєсті Кремля: У Росії захотіли "перезапустити" СРСР
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Депутат Держдуми Леонід Калашников допустив возз'єднання СРСР. Він вважає, що, мовляв, можливе відновлення має стати привабливим для того, щоб приєднались екскраїни Союзу.
Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 4 листопада – дізнавайтеся в програмі.
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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 4 листопада: дивіться відео