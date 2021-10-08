Вєсті Кремля: Роскосмос розгнівався на Ілона Маска через спутник Starlink

Спутник системи Starlink, компанії Ілона Маска SpaceX, в майбутньому можуть використовуватися у військових цілях. Таку думку висловив гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 8 жовтня – дізнайтеся в програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Кадиров фактично "визнав", що Крим – це Україна

Туризм місцями Путіна

Ростуризм планує розробити маршрут по місцях, де відпочиває президент Росії Володимир Путін. Там переконані, що на таку поїздку є попит серед громадян.

"Солдатські матері" перестануть допомагати віськовим

Правозахисна організація "Солдатські матері Санкт-Петербурга" оголосила про припинення своєї діяльності у напрямку допомоги військовослужбовцям. Це зумовлено приказом ФСБ.

Штраф за образу

У російському уряді запропонували збільшити штрафи за образу в інтернеті. Сума штрафу може становити від 5 до 10 тисяч рублів. Однак для людей, як мають державні посади – від 50 до 100 тисяч.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 8 жовтня: дивіться відео