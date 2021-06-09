Вєсті Кремля: РПЦ захотіла мати у власності в'язницю

Російська православна церква нібито хоче, аби їй передали у власність в'язницю "Хрести". Така інформація з'явилась у ЗМІ, а інтерес священнослужителів до в'язниць став причиною появи багатьох мемів.

Які ще події трапилися в Білорусі й Росії станом на середу, 9 червня – у програмі.

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Кіркорова підозрюють у гомосексуальності

Роскомнадзор перевірить премію "Муз-ТВ". Підозрюють, що на подію могла бути пропаганда гомосексуальності. Все через те, що деякі чоловіки були в жіночих сукнях, а Філіп Кіркоров і Давид Манукян були "молодятами".

"Пошта Росії" створить бренд

"Пошта Росії" планує продавати товари під власним брендом "Поштова марка". У списку продуктів є навіть "личинки мурах їстівні" і "лялечки метеликів шовкопряда". Також готуються продавати алкоголь онлайн.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 9 червня: дивіться відео