Вєсті Кремля: Саакашвілі звинуватили в організації ЛГБТ-параду

У Грузії пройшов ЛГБТ-парад, де трапились численні сутички. За словами Іраклі Гарібашвілі, організаторами заходу є радикальна опозиція на чолі з експрезидентом Міхеїлем Саакашвілі.

Що ще курйозного сталось у Росії у вівторок, 6 липня – дізнавайтесь у програмі.

До теми У центрі Тбілісі противники ЛГБТ-маршу і радикали напали на журналістів: 40 постраждалих, – ЗМІ

Населення Туркменістану

Раніше влада Туркменістану заявила, що в країні немає жодного COVID-хворою. Тепер там підрахували наслення. Воно скоротилось до 2,7 мільйона людей. Крім того, у Туркменістані планують провести перепис населення.

Кордон з Білоруссю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав закрити кордони з Україною. Крім того, він звинуватив Київ в організації в "сплячих терористичних одиниць".

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 6 липня 2021 року: дивіться відео