Якими курйозними подіями запам'ятався тиждень у Росії – дізнайтесь у програмі.
До теми Кива заявив, що наступного року Путіна з днем народження привітає вся Верховна Рада
Поклонська в Африці
Володимир Путін відправив "кримську прокурорку" Наталію Поклонську в Африку. Її призначили послом в Кабо-Колаборантка. Сама ж Поклонська вважає цю посаду ознакою високої довіри від глави Кремля.
Підлітків на виборах
У Росії пропонують підліткам, щро працюють, голосувати на виборах. Директор Інституту дослідження проблем сучасної політики Антона Орлоя вважає, що у такому віці молодь вже починає цікавитися правовим регулюванням і податковою політикою.
Зверніть увагу Небачена "щедрість": Росія хоче автоматично видавати громадянство дітям змішаних шлюбів
Розфарбовані ракети
Російську ракету-носій "Союз-2.1а" оздобили хохломськими розписом та спеціальним надписом. Це зробили до святкування 800-річчя Нижнього Новгорода.
Незаконна міграція з Білорусі
У Німеччині розслідують причетність Олександра Лукашенка до організації незаконної міграції людей через Білорусь до країн Європейського Союзу. За інформацією видання Bild am Sonntag, мігранти із країн Близького Сходу спершу зупиняються у Білорусі, а тоді прикордонники перевозять їх до ділянок польського кордону, які мають найслабшу охорону.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16 жовтня: дивіться відео