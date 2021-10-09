Вєсті Кремля. Слівкі: В Чечні без вибачень – нікуди

Влада Чечні хоче, щоб люди за погані вчинки, зняті на камеру, вибачалися також на камеру. Там вважають цю ідею чудовою, водночас у Кремлі ніяк її не прокоментували.

Якими курйозними подіями запам'ятався тиждень у Росії – дізнайтесь у програмі.

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Медведєв сказав не розслаблятись

За результатами виборів до Держдуми, перемогла путінська "Єдина Росія". Дмитро Медведєв закликав не втрачати голову від такого "успіху" та не розслаблятись.

Інститут лікарняних капеланів

У Росії хочуть розвивати інститут лікарняних священників. Там вважають, що духовна допомога в медустановах дуже потрібна. Варто згадати, що на початку пандемії коронавірусу священники лікували людей дзвонами.

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Дитячий політичний канал

Вже кілька років у Росії говорять про те, що варто створити дитячий політичний канал. У такий спосіб хочуть "загартовувати" покоління з малих років. Однак мільйони на ініціативу виділяються, а каналу так і немає.

У Чечні визнали Крим українським

Чергова інавгурація Рамзана Кадирова відбулась 7 жовтня. Однак зацікавила українців не вона. Річ у тім, що під час промови Кадирова позаду було видно карту з Кримом у складі України.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 жовтня: дивіться відео