Вєсті Кремля. Слівкі: Друг Путіна подарував катану президенту Венесуели

Друг президента Росії Стівен Сігал зустрівся з іншим "приятелем" Володимира Путіна Ніколасом Мадуро. Сігал подарував президенту Венесуели катану.

Які ще курйозні події відбулися в Росії станом на 9 травня – у програмі.

До теми Вєсті Кремля: У Туркменістані ветерани платять за свої подарунки

"Жива" вакцина від Білорусі

В Білорусі створили власну вакцину від коронавірусу. Розробники навіть почали називати препарат "живою" вакциною, проте чому саме – наразі незрозуміло.

Дудь увів власну "цензуру

Російський журналіст Юрій Дудь "вирізав" з інтерв'ю з блогером Іваном Рудським тези, які той говорив про Україну. Після того, як блогер звернув увагу на відповідний факт, Дудь таки опублікував видалені кадри.

Фестиваль художніх яєць – без Путіна

З 2 по 6 травня на території храмового комплексу збройних сил Росії відбувся фестиваль авторських художніх яєць з різними сюжетами. До виставки міг приєднатися й Володимир Путін, але своє художнє яйце він уже встиг віддати Ермітажу.

Актуально У Туркменістані ветерани оплатять собі президентські подарунки

Ветерани Туркменістану отримають подарунки від себе

У Туркменістані ветеранів знову зобов'язали заплатити за президентські подарунки. Водночас навіть всі ті гроші, які вони здадуть, у вигляді подарунків ветерани не отримають, адже частину – влада забере.

Пропагандисти зняли фільм про Чехію

У Росії пропагандисти присвятили фільм погіршенню відносин із Чехію. Героєм репортажу став колишній працівник Russia Today, відомого рупора прихильників Кремля.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 травня 2021: дивіться відео