Вєсті Кремля. Слівкі: Лукашенка розізлили маска і антисептик

Олександр Лукашенко переплюнув головних антиваксерів світу. У лікарні його ледь вмовили одягнути захисну маску, а антисептик для рук взагалі роздратував самопроголошеного президента.

Якими курйозними подіями запам'ятався тиждень у Росії – дізнайтесь у програмі.

До слова Лукашенко заявив, що західні вакцини потрібні білорусам, щоб просто "звалити у Європу"

Моргенштерн проти дня перемоги

Російський репер Моргенштерн розкритикував святкування дня перемоги у Росії. Тепер його перевіряє Слідчий комітет Росії.

Рогозін оцінив роботу Маска

Директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін нарешті оцінив космічні потуги Ілона Маска. За його словами, SpaceX дозрів до того, аби возити російських космонавтів.

Зверніть увагу Росія боїться, що супутники Ілона Маска Starlink використають у військових цілях

Хайп від доньки Пєскова

Дочка прессекретаря президента Росії Єлизавета Пєскова "всадила ножа" у батьківську спину. Вона підтримала журналістів та закликала змінити закон про "іноагентів".

"Лебеді снідання"

У Північній Кореї на телебаченні показали сюжет про "смачне, поживне і цілюще" м'ясо чорних лебедів. Все через нестачу їжі у країні.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 30 жовтня: дивіться відео