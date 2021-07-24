Вєсті Кремля. Слівкі: Марія Захарова обурилась через емодзі

Представниця російського МЗС Марія Захарова обурилась через емодзі. Вона розкритикувала чернетки представлених "смайлів" через "вагітного чоловіка".

Якими ще подіями запам'ятався тиждень в Росії – дізнайтесь у програмі.

До теми Вагітний чоловік та багаторасові рукостискання: емодзі, які можуть з'явитися найближчим часом

У Росії відбулась хресна хода, яку заборонили

В Єкатеринбурзі відбулася хресна хода, яку офіційно скасували через спалах захворюваності на коронавірус. Зрештою тисячі росіян таки вийшли на заборонену владою релігійну акцію.

Путіну написали листа з Австрії

Австрійський хлопчик написав листа Володимиру Путіну. Натомість дитина нібито отримала від російського президента подарунок, фотографію з автографом зокрема.

Росіяни боротимуться з протестами

Слідчий комітет Росії створить рекомендації для "свідомої відмови" молоді від акцій протесту. Росіяни намагатимуться знайти "шляхи протидії таким небезпечним тенденціям". Відповідні рішення ухвалили ще на тлі акцій на підтримку Олексія Навального.

Зверніть увагу Вєсті Кремля: Путіну принесли морозиво у рожевій валізці

Путін поїв морозиво з рожевої валізки

Володимир Путін під час відвідування авіасалону МАКС поїв морозиво. Стаканчики пломбіру російському президенту доставили в рожевій валізці, разом з ним його їли й інші чиновники.

Іконостас від Росії у Токіо

Через допінгові скандали російським спортсменам заборонено виступати під своїм прапором 2 роки зокрема. Водночас в поїздці на Олімпіаду в Токіо команду супроводжуватиме духовник олімпійської збірної Росії протоієрей Андрій Алексєєв, який влаштував справжній іконостас.

Путін захотів отримати більше прав

Президент Росії Володимир Путін запропонував дати йому право продовжувати терміни служби генералам та маршалам. Наразі вони можуть служити до 70 років.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 24 липня: відео