Вєсті Кремля. Слівкі: Монархічна мрія "бацьки" скоро може збутися

Лукашенко заявив, що у другій половині лютого в Білорусі відбудеться референдум щодо змін до конституції. Якщо всі плани диктатора реалізуються – здійсниться його мрія.

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До теми "Москва буде підвищувати ставки": як Путін використовує Лукашенка та Білорусь

Журналісти "у сріблі" для Путіна

Кремль витратив на пресконференцію Володимира Путіна 1,5 мільйона доларів. Це й не дивно, зважаючи на факт, що журналістів перед входом у залу обробляли сріблом. Мовляв, якісна дезінфекція.

Пиріжки з капустою

На пресконференції Володимира Путіна можна було скоштувати пиріжки з капустою. Сам Путін не відповів, скільки вони коштують, однак його псевдоопозиціонерка Ксенія Собчак не змовчала.

Зверніть увагу Путін заявив, що Україну "створив" Ленін, але вже після своєї смерті

Симоньян образилась на соцмережі

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала заборонити іноземні соцмережі у Росії. З таким закликом виступила після того, як інстаграм вилучив її черговий допис про санкції.

Фійон у російській компанії

Експрем'єр Франції Франсуа Фійон став членом ради директорів нафтогазохімічної компанії Росії Sibur. Дмитро Пєсков ще у 2018 році заявив, що французького політика пов'язують дружні відносини з Володимиром Путіним.

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