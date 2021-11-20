Вєсті Кремля. Слівкі: Науковий керівник Путіна став власником 5-зіркового готелю

Науковий керівник Володимира Путіна став власником 5-зіркового готелю. Мовитися про Володимира Литвиненка, який наприкінці 1990-х років нібито "допоміг" російському президенту з дисертацією.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії за тиждень – дізнавайтеся в програмі.

Зверніть увагу Боїться отруєння, – російський журналіст припустив, як Путін покине Кремль

"Не зовсім винищувач" Росії

Росія доставила на авіашоу в Дубай "не зовсім винищувач" Checkmate. На виставку привезли лише макет літака, тож зацікавити іноземців просто нічим.

У Білорусі штрафують за волосся

Режим Білорусі продовжує відзначатися подеколи зовсім абсурдними репресіями щодо власних громадян. Наразі в країні дівчину оштрафували майже на тисячу доларів за біло-червоне волосся.

Меру Москви потрібні люди "іншої якості"

Мер Москви заявив, що хоче бачити менше мігрантів під час будівництва у місті. Сергій Собянін закликав замінити працівників на будівництві людьми "іншої якості".

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Кадиров бореться з безробіттям у Чечні

Опублікували відео, де главі Чечні допомагали сідати в автомобіль. Ймовірно, Рамзан Кадиров просто бореться з безробіттям у республіці, тож "піднімач ноги" може стати звичайною вакансією.

Штраф за старі публікації про Навального

Московський суд визнав структури Олексія Навального "екстремістськими" ще влітку 2021 року. Проте ексглаву одного зі штабів опозиціонера Семена Кочкіна оштрафували навіть через старі публікації у твітері із згадкою "заборонених" організацій.

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