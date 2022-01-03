Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підібрав на смітнику скандального політика-вигнанця
Джерело:"Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі
Експрем'єр Франції ввійшов у Раду директорів компанії, яку пов'язують із дочкою Путіна. Франсуа Фійон оскандалився тим, що розкрадав бюджет та давав фейкову зарплату дружині.
Про інші курйозні події, які відбулися у Росії за грудень 2021 року – дізнавайтесь у програмі.
До теми Експрем'єр Франції став членом ради директорів найбільшої нафтогазохімічної компанії Росії
"Срібна пропаганда"
Усіх журналістів, які брали участь у пресконференції Володимира Путіна, обробили частинками срібла. Прилад поставили через, мовляв, пандемію.
Пиріжок Путіна
Росіян зацікавило, скільки коштував пиріжок із капустою на пресконференції глави Кремля. Президент країни-агресорки не відповів на це запитання, а його псевдоопозиціонерка Ксенія Собчак не промовчала.
Протермінований ПЛР-тест
Російська журналістка похизувалась в інтернеті тим, що пройшла до Путіна на конференцію з протермінованим ПЛР-тестом. Пізніше вона зредагувала скандальний допис.
Зверніть увагу За день до старту: Youtube заблокував ще один канал російських пропагандистів з Russia Today
Netflix по-російськи
Голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін назвав західні фільми причиною підліткової злочинності. Можливо, у Росії планують створити власний Netflix, де, зокрема, будуть російські пропагандисти.
"Фільм" від пропагандистки
Одна з російських пропагандисток Маргарита Симоньян опублікувала відео про новорічне святкування, у якому зібрала низку кліше пропаганди. Ролик нібито став своєрідною відповіддю Лані Вачовскі.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 3 січня: дивіться відео