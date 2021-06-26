Вєсті Кремля. Слівкі: Путін змінив думку про Байдена

Володимир Путін 16 червня зустрівся в Женеві з Джо Байденом, після чого одразу змінилася риторика пропагандистських ЗМІ. На російських провладних каналах почали схвально висловлюватися про США. До того ж інакше говорив про главу Білого Дому і сам очільник Кремля.

Якими ще подіями запам'ятався цей тиждень в Росії – у програмі.

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Пенсіонерів можуть змусити працювати на будівництві

У Росії хочуть залучати до будівництва пенсіонерів, які вже не працюють. Таку пропозицію висловив віцепрем'єр Марат Хуснулін. За його словами, регіони практично борються за трудові ресурси. Відтак задля розв'язання цієї проблеми можна використати непрацюючих пенсіонерів.

Путін попросив Кадирова піти на вибори глави Чечні

Володимир Путін рекомендував главі Чечні Рамзану Кадирову знову брати участь у виборах очільника республіки. За словами президента Росії, "багато вже зробили, але попереду – ще більше". Відтак він побажав Кадирову успіху в подальшому.

"Загони Путіна" вступилися за Брітні Спірс

Брітні Спірс виступила проти свого батька в суді і заявила, що він перетворив її життя на пекло. Пенсіонерки з "Загонів Путіна" підтримали американську співачку. Вони вимагають "звільнити цю дівчинку".

Цікаво Вєсті Кремля: "Загони Путіна" вступилися за Брітні Спірс

В Росії хочуть чипувати людей

У Росії розробили нову технічну програму для створення технології вживлення мікрочипів в мозок людини. ЗМІ повідомили, що проєкт вже схвалив Володимир Путін, а коштуватиме така ініціатива 54 мільярди рублів.

Матвієнко вакцинувалась аерозолем

Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко повідомила, що щепилася проти коронавірусу інтраназальною вакциною у вигляді аерозолю. Депутатка відзначила, що вона стала добровольцем, оскільки такий препарат поки не зареєстрований.

В Держдуму балотується будівельник палацу Путіна

На вибори в Держдуму Росії зареєструвався кандидат, який переконує, що будував палац Путіна в Геленджику. Самовисуванця звати Андрій Ліпський. Він стверджує, що в роки навчання в рамках стажування працював в організації, яка виконувала підрядні роботи в цьому місті.

У ФСБ борються з відеоіграми

Директор Федеральної служби Росії Олександр Бортніков заявив, що ісламістські угруповання створюють клони комп'ютерних ігор з імітацією терактів. Після цього вони нібито вербують до своїх лав молодь в мережевих чатах.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля. Слівкі" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 26 червня: дивіться відео