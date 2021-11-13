Про інші курйозні події, які відбулися в Росії за тиждень, станом на 13 листопада, – дізнавайтеся в програмі.

До теми Путін має хитрий план: як Кремль хоче використати Лукашенка та Білорусь

Щира арійка Сімоньян

Проросійська пропагандистка Маргарита Сімоньян та глава Чечні Рамзан Кадиров посварилися у соцмережах. Конфлікт виник на тлі расового питання: Сімоньян заявила, що кавказці "понаїхали" в Москву, а Кадиров підкреслив, що вони такі ж громадяни Росії, як і всі інші.

Надважливі завдання Держдуми

Президент Росії Володимир Путін дав нове грандіозне завдання депутатам Держдуми. Вони повинні уважно проаналізувати причини розпаду СРСР. Водночас, наголосивши, що справа ця термінова і не чекатиме.

Захарова знає, хто надихає біженців

Представниця російського МЗС Марія Захарова пояснила причину напливу мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі. На її думку, винні опозиціонери Світлана Тихановська і Хуан Гуайдо, які отримали притулок в ЄС. Захарова заявила, що вони дали приклад біженцям.

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Царефілка Поклонська отримала нові квадрати

Ексдепутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська за 2021 рік побудувала будинок в Криму та розжилась квартирою від держави у Москві. Площа нової квартири – 119 квадратних метрів, а приблизна вартість – понад 50 мільйонів рублів.

"Оратор" Шойгу не може скласти речення

Міністру оборони Росії Сергію Шойгу важко висловити свою думку. Для того, аби його показати на телебаченні, монтажерам доводиться робити десятки склейок.

Березові "ліки" від COVID-19

У Росії знайшли "нові ліки" проти COVID-19. Препарат на основі березової кори та лишайника має допомогти побороти громадянам страшний вірус. "Ліки" вже навіть пройшли перший етап тестування.

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Грошей немає, але фільм в космосі зняли

У Росії зняли фільм у космосі, щоб не відставати від американських колег. Вартість стрічки не вказують, однак відомо, що гроші на неї пішли з державного бюджету.

Туркменський кальмар

Туркменський президент Гурбангули Бердимухамедов ініціював чисельну висадку дерев. Робили це туркменістанці у костюмах, як у серіалі "Гра в Кальмара".

Суперчип для суперкомп'ютера

У Росії хочуть створити чіп для суперкомп'ютера, що обробляти завдання оборонного призначення. Наразі відкрили тендер на створення такої нейронної мережі на 7,6 мільярда рублів.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 13 листопада: дивіться відео

