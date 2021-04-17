Вєсті Кремля. Слівкі: У Росії відкрили координаційний центр для Путіна

У Росії запрацював урядовий координаційний центр. Володимир Путін заявив, що дуже задоволений таким приміщенням. Однак від центру насправді користі небагато.

Які ще курйозні події трапились в Росії за останній тиждень – у програмі.

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Скабєєва розкритикувала Байдена

Пропагандистка Ольга Скабєєва висміяла промову президента США Джозефа Байдена щодо ситуації на кордоні України та агресію Росії. Її здивувало те, що Байден закликав Путіна до деескалації.

Новий препарат Росії проти COVID-19

У Росії придумали ще одні "унікальні" ліки проти коронавірусу. Мовиться про препарат "Мір-19", який можна вводити за допомогою інгаляції.

Варто прочитати Вєсті Кремля: У Росії можуть посадити прибічника Навального через кліп Rammstein

Дача Путіна

Колеги засудженого Олексія Навального продовжують працювати проти президента Росії Володимира Путіна. Цього разу розповіли про розкішну державну дачу очільника Кремля у Валдаї. Там є грязьова кімната та кріокамера.

Бублики замість нагород

У Росії на змаганні дітей-борців трапився скандал. Там призерів нагородили бубликами на нитках замість медалей. Не було навіть почесних грамот. Така подія дуже обурила мережу.

Патріарх Кирил вакцинувався

Настоятель Російської православної церкви патріарх Кирил вакцинувався від COVID-19. Він раніше закликав людей до причастя та заявляв, що через Святі Дари заразитись коронавірусом неможливо. Однак сам недуги побоявся.

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Повний випуск "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17 квітня: дивіться відео