Вєсті Кремля. Слівкі: У Слідчому комітеті Росії з'явилась лопата від інтернету

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін останнім часом зробив чимало дивних заяв. Зокрема, сказав, що дітям не потрібен інтернет, а вони мають "узяти лопату та пізнати працю".

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії за тиждень – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу У Росії хочуть "обрізати" швидкість інтернету до рівня 1990-х років, – Bellingcat

Особливий порошок

Президент країни-агресорки розповів, що здійснив ревакцинацію від коронавірусу. Для цього Володимир Путін скористався уколом і спеціальним порошком.

"Розстріляний" Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі дав дивне інтерв'ю журналістові BBC. Олександр Лукашенко заявив, що його "розстріляли" у 1994 році й навіть попри це він не здався.

Карта Ердогана

Очільнику Туреччини Реджепу Ердогану подарували мапу "Тюркського світу" з регіонами Росії. У Кремлі вирішили не промовчати. Дмитро Пєсков чомусь узявся коментувати карту як "тюрколог".

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Вето від Кадирова

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медіа Росії несправедливо зазначають кавказців у повідомленнях про злочини. Після цього Чечня запропонувала забороняти називати національність правопорушників.

Боротьба з "фейками"

Роскомнадзор склав протокол про нібито фейки у ЗМІ "Радіо Свобода". У "брехливій" статті мовилось про те, що маршал Георгій Жуков давав накази на розстріл 7 солдатів.

Аргентина і "Супутник V"

Новоспечена громадянка Росії Наталія Орейро розповіла про повну вакцинацію "Супутником V". Водночас Аргентина, з якої родом акторка "Дикого Ангела", погрожує скасувати закупівлю російської вакцини.

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