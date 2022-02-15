Вєсті Кремля: Війська Росії вирішили поторгувати в Білорусі

Росіяни прийшли брязкати зброєю під український кордон та поторгувати. Вояки країни-агресорки у Білорусі почали продавати свої сухпайки та солярку.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 15 лютого – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу Путін, 6-метровий стіл і Шольц: канцлера "відсадили" від глави Кремля без ПЛР-тесту

Пропагандиста "надихнули" ліфти

У Москві відбулись переговори президентів Еммануеля Макрона та Володимира Путіна. Російський пропагандист Павло Зарубін так "надихнувся" зустріччю в Кремлі, що пішов робити сюжет про ліфти.

Депутат "пояснив" русофобію

Російський депутат Анатолій Виборний відзначився абсурдною заявою щодо "русофобії Заходу". Він вважає, що Кремль вважають агресором через те, що слова "м'язи" та "Москва" англійською мовою схожі за звучанням.

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Планування сім'ї від РПЦ

В російській православній церкві побачили у перегляді телевізора за обідом причину бездітності. Митрополит Рязанський та Михайлівський Марк навіть поділився "історією з життя".

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 15 лютого: дивіться відео