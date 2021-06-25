Вєсті Кремля: "Загони Путіна" вступилися за Брітні Спірс

Брітні Спірс виступила проти свого батька в суді і заявила, що він перетворив її життя на пекло. Пенсіонерки з "Загонів Путіна" підтримали американську співачку. Вони вимагають "звільнити цю дівчинку".

Які ще курйозні події трапилися в Росії станом на п'ятницю, 25 червня – у програмі.

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В Росії хочуть чипувати людей

У Росії розробили нову технічну програму для створення технології вживлення мікрочипів в мозок людини. ЗМІ повідомили, що проєкт вже схвалив Володимир Путін, а коштуватиме така ініціатива 54 мільярди рублів. її планують втілювати в 2021 – 2029 роках.

Пенсіонерів можуть змусити працювати на будівництві

У Росії хочуть залучати до будівництва пенсіонерів, які вже не працюють. Таку пропозицію висловив віцепрем'єр Марат Хуснулін. За його словами, регіони практично борються за трудові ресурси. Відтак задля розв'язання цієї проблеми можна використати непрацюючих пенсіонерів.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 25 червня: дивіться відео