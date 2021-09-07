Вєсті Кремля: Зюганов не відстає від комуністів-мільйонерів

Серед кандидатів-комуністів, які балотуються до Держдуми, опинилося 100 мільйонерів. У питанні доходів не пасе задніх й Геннадій Зюганов.

Про інші курйозні події, які відбулись у Росії станом на 7 вересня – дізнавайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Путіну показали макет російського ядерного буксира

Декларація Кирила

У Росії один зі священників закликав патріарха Кирила надати декларацію про доходи. Однак таку ідею в РПЦ не оцінили, тому його відсторонили від проведення богослужінь у церкві.

Російська "Пушкінська карта"

У Росії власники "Пушкінських карт", завдяки яким можна відвідувати театри музеї та виставки коштом держави, виставили їх на продаж. Так виникла "найкультурніша у світі російська криптовалюта".

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Повний випуск "Вєсті Кремля" за 7 вересня: дивіться відео