Вєсті.UA: Ахметов здивується, якщо виявиться олігархом

Рінат Ахметов каже, що він був би здивований, якби його визнали олігархом. Сама пресслужба Ахметова називає його "інвестором".

Про інші курйозні події, які відбулися в Україні станом на понеділок, 7 червня – у програмі.

До теми Вєсті.UA: Росія згадала про Азарова та Царьова

Кива у відпустці

Депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива не підтримав тренд цього літа #мандруйУкраїною та подався на відпочинок до Хорватії. В своєму інстаграмі депутат виклав відео, як з розбігу стрибає у море та займається у спортзалі. Ще ділиться проблемами екології.

Притула пішов з "Голосу"

Сергій Притула повідомив про свій вихід з "Голосу". За його словами, це було свідоме та зважене рішення. Голова партії Кіра Рудик каже, що наразі у політсилі чекають на його письмову заяву.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 7 червня: дивіться відео