Вєсті.UA: Депутатам заборонили ходити в їдальню

У Верховній Раді через карантин закрили їдальню. Проте від голоду нардепи не страждатимуть, адже у кожного є свої "надбання".

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на середу, 14 квітня – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: Чи буде великий оратор з Василя Вірастюка

Шуфрич заговорив мовою пропагандистів

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич прокоментував інформацію ОБСЄ щодо російського фейку про вбиту дитину. Однак своїми діями та словами він об'єднав проти себе депутатів, які були присутні в ефірі програми одного з українських телеканалів.

Кива згадав про "ведмедя"

Ілля Кива, розповідаючи про те, хто є нібито справжньою опозицією, згадав "ведмедя". Водночас зрозуміти, що мав на увазі скандальний політик, так нікому й не вдалося.

Окупанти Криму звинуватили Україну в коронавірусі

У Криму зафіксували збільшення кількості інфікувань на коронавірус у 2 рази. Водночас окупаційна влада звинуватила у цьому материкову Україну.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 14 квітня 2021: дивіться відео