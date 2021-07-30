Вєсті.UA: Кива шкодує, що його не переїхав БТР
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива шкодує, що президент-втікач Віктор Янукович не вивів на Майдан танки та БТРи. Він запевнив, що нібито і сам брав участь у Революції Гідності, адже був "обдурений євроінтеграцією".
Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 30 липня – читайте далі.
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Випуск програми "Вєсті.UA" за 30 липня 2021 року: дивіться відео