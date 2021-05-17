Вєсті.UA: Козак поїхав у Білорусь для "випробування" вакцини

Напередодні засідання Печерського суду Тарасу Козаку нібито стало настільки погано, що він поїхав на лікування до Білорусі. Водночас незрозуміло, від якої хвороби він лікується, але, ймовірно, зможе випробувати на собі нову вакцину.

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на понеділок, 17 травня – у програмі.

До теми Вєсті.UA. Жир: Ціна на гречку знизилась на 16 копійок

Тищенка відправили до в'язниці

Миколу Тищенка відправили до в'язниці – в Олексіївську колонію на Харківщині "слуга народу" поїхав зі спецзавданням. Він нібито має перевірити, у яких умовах живуть засуджені. Проте вирішив він згадати й свою професію з "Ревізору".

Кива відчув себе справжнім науковцем

Ілля Кива нещодавно захистив дисертацію й нібито вже цілком відчув себе діячем науки. Наразі виявилося, що він ще й поціновувач літератури – приніс квіти до пам'ятника Михайла Булгакова. Окрім того, він порівняв себе з Галілео Галілеєм та Миколаєм Коперником.

Савченко взялася за розслідування

Колишня народна депутатка Надія Савченко представила фільм-розслідування з "шокуючими фактами". Нову кар'єру вона розпочала з критики президента США Джо Байдена.

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