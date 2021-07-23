Вєсті.UA: Михайло Добкін вчитиме дітей української мови

Михайло Добкін вирішив взятися за українську мову. У команді політика повідомили про запуск дитячого проєкту, у рамках якого він вчитиме наймолодших розмовляти державною.

Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 23 липня – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: Рабінович вловив "блакитні" віяння української політики

Виїзд не з порожніми руками

Ексгенпрокурор України Святослав Піскун нарешті з'їхав з держдачі у Конча-Заспі. Для того, щоб перевезти всі речі, йому знадобився місяць. Однак із собою Піскун прихопив усе майно та навіть викрутив розетки.

Українізація "Сватів"

Згідно з новими мовними нормами, усі фільми та серіали на телебаченні мають транслювати державною мовою. Ці зміни торкнулися й скандальних "Сватів". Однак лагідна українізація серіалу глядачам до душі не припала.

Раптові негаразди у Дубінського

Після американських санкцій та виключення зі "Слуги народу" Олександр Дубінський почав значно рідше з'являтися в інформаційному полі. Тепер політик повідомив, що ставить на паузу й свою присутність у соцмережах. Однак до такого рішення Дубінського могла спонукати мама.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 23 липня 2021 року: дивіться відео