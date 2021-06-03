Вєсті.UA: Росія згадала про Азарова та Царьова

Росія залучила експрем'єра України Миколу Азарова та колишніх депутатів від "Партії регіонів" Олега Царьова й Володимира Олійника поширювати в ООН фейки про події на Майдані. Проте такі дії Росії засудили.
Про інші курйозні події, які відбулися в Україні станом на четвер, 3 червня – у програмі.
До теми Вєсті.UA: "Слуги народу" взялися розв'язувати мовні питання
Скандальна київська блогерка переїжджає
Інстаграм-сторінку скандальної блогерки Марія ttiisshhiinnaa заблокували, акаунт скандальної киянки нібито закрила поліція. Згодом вона навіть заявила, що стрибне з мосту, якщо їй не повернуть сторінку, а потім – що переїжджає до Росію.
Шуфрич заговорив угорською
Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич з трибуни Верховної Ради звернувся до депутата та голови Закарпатської організації "Слуги народу" Миколу Тищенка. Він образив Тищенка угорською мовою.
Горват захопився мотокросом у Раді
Роберта Горвата, депутата від групи "Довіра", спіймали за розвагами у телефоні в залі парламенту. Поки у Верховній Раді обговорювали законопроєкти, Горват дивився мотокрос.Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 3 червня: дивіться відео