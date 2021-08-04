Вєсті.UA: Забутий гурт Green Grey став "експертом" на каналі Медведчука

Гурт Green Grey, якого прибрали зі списку артистів, що виступлять на концерті до Дня Незалежності, став "експертом" у всіх питаннях. Зокрема Андрій Яценко на каналі Віктора Медведчука розмірковував про земельний закон, економіку та "порятунок українців".

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на 4 серпня – дізнайтесь у програмі.

До теми Вєсті.UA: "Слуги народу" придумали новий заробіток для України

Боротьба за Чауса триває

Скандальний екссуддя Микола Чаус з'явився в селі на Вінниччині. Проте після цього почалася справжня епопея – зокрема звідти його забрали працівники Служби безпеки, за якими гналися представники Національного антикорупційного бюро.

"Вітренко – проєкт спецслужб"

Лідерка проросійської Прогресивної соціалістичної партії Наталія Вітренко продовжує боротьбу за "свою справу". Наразі вона заявила, що її син – голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко – проєкт спецслужб.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 4 серпня 2021 року: дивіться відео