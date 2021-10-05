Вєсті.UA: Арахамія дуже старався у Трускавці

Після виїзного засідання фракції "Слуга народу" у Трускавці її очільник Давид Арахамія прийшов до Верховної Ради з гіпсом на руці. Напередодні, 3 жовтня, він на вечірці "слуг" був у ролі діджея.

Про інші курйозні події, які сталися в Україні станом на 5 жовтня – дізнайтесь у програмі.

До теми Після вечірки "слуг" у Трускавці: Арахамія прийшов у Раду з гіпсом

Добкін не може назвати Путіна злочинцем

Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін не вважає, що російський президент Володимир Путін винен в окупації українських територій. На виборах Добкіна підтримала "Опозиційна платформа – за життя".

Поліцейські везли Осадчу на вокзал

Після вечірки "Слуги народу" у Трускавці журналістка Катерина Осадча запізнювалася на потяг. Поліцейські вирішили відвезти її на вокзал з сиренами. Осадча зафільмувала поїздку й опублікувала в інстаграмі.

"Слуга" лояльний до Росії та Білорусі

Депутат президентської партії "Слуга народу" Євгеній Шевченко любить диктатора Олександра Лукашенка. Крім того, він переконаний, що Росія підтримує суверенітет України. Ба більше, він зазначив, що Україна може загрожувати Росії фактором "зовнішнього управління".

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