Вєсті.UA: У Держдумі вигадали, що українці – штучно створений народ
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Депутат російського парламенту Анатолій Вассерман заявив, що українці – штучно створений народ. Зауважимо, що сам українофоб народився в Одесі.
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 28 січня – дізнавайтесь у програмі.
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