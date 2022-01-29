Вєсті.UA: У Держдумі вигадали, що українці – штучно створений народ

Депутат російського парламенту Анатолій Вассерман заявив, що українці – штучно створений народ. Зауважимо, що сам українофоб народився в Одесі.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 28 січня – дізнавайтесь у програмі.

Актуально У Держдумі Росії назвали пропозицію про визнання бойовиків на Донбасі "невчасною"

Нова заява Рабіновича

Вадим Рабінович запропонував нардепам відправитися в Росію на переговори. Він вірить Кремлю, що країна-агресорка не планує нападати на Україну. Нардеп переконаний, що "нагнітання ситуації відбувається для того, щоб люди не думали про підвищення тарифів і про провал економіки".

Коронавірус у Раді

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива неочікувано пояснив, чому Верховну Раду закриють на карантин. За його словами, причина може бути зовсім не в COVID-19. Свою теорію він висловив фірмовою цитатою з нецензурною лексикою.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 28 січня: дивіться відео