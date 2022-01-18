Вєсті.UA: Гетманцев дав прогноз щодо траншу МВФ
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
У Верховній Раді з'явився ще один неочікуваний прогноз на 2022 рік. Політик Данило Гетманцев заявив, що Україна може пройти друге півріччя без укладання нової програми з МВФ.
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 18 січня – дізнавайтесь у програмі.
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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 18 січня: дивіться відео