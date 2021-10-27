Вєсті.UA: Коломойський знову залазить до кишені українців

Ігор Коломойський виставив претензії "Нафтогазу". Водночас суд закрив засідання, на якому в України намагалися відібрати 9 мільярдів кубометрів газу.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 27 жовтня – у програмі.

Зверніть увагу Схоже на Ді Капріо, – Арахамія про відому цитату Сковороди "Світ ловив мене, але не спіймав"

Арахамія й "цитати" Ді Капріо

Голова фракції "Слуга народу Давид Арахамія не впізнав одне з найвідоміших висловлювань філософа Григорія Сковороди. Політик, схоже, дещо розгубився й навіть жартома додав, що згадав про Леонардо Ді Капріо.

Гордону закрили в'їзд в Грузію

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що Грузія закрила йому в'їзд. Журналіст написав: "Прилетів до Тбілісі, близько години чекав на паспортному контролі штамп у паспорті, але так і не дочекався". Проте пов'язав він це з наміром зустрітися з арештованим Міхеілом Саакашвілі у в'язниці.

Дохід Киви від жомової ями залишили конфіскованим

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила конфіскованим 1,25 мільйона гривень доходу одіозного депутата Іллі Киви. Мовиться про гроші нібито "оренди жомової ями".

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