Вєсті.UA: Наталія Королевська подала голос

Наталія Королевська заявила, що обов'язкова вакцинація – це порушення Конституції та прав людини. Також нардепка від ОПЗЖ вважає, що відправляти співробітників під час карантину в неоплачувану відпустку – незаконно.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 16 листопада – читайте далі.

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Ляшко повернувся

Екснардепа Олега Ляшка разом із адвокатом викликали до Борисполя. Йому повідомили, що поновили кримінальну справу. Про яку саме мовиться – не сказав. Можливо, це пов'язано із бійкою Ляшка та Геруса, що сталася у 2019 році.

Богуцька висміяла "тисячу від Зеленського"

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька висміяла заяву Володимира Зеленського про тисячу гривень для вакцинованих. Вона вважає, що така ініціатива буде "ще більшим розколом" для суспільства.

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