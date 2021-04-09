Вєсті.UA: В Офісі Президента захистили Тищенка

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко пояснив поведінку депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка на виборчому окрузі на Прикарпатті. Він зазначив, що для того, аби аналізувати дії нардепа, треба знати контекст.

Які ще події сталися в Україні у п'ятницю, 9 квітня – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: У МОЗ не вистачає грошей на вакцину проти COVID-19

Бійка від "Батьківщини"

Нардеп від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв накинувся на депутата Київської облради Володимира Сабадаша. Водночас його реакції на відповідні події поки що не було.

Ляшко та Кравчук готують зброю

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук нещодавно заявив, що вже готовий зустріти ворога з Росії. Водночас сам Кравчук у бою не залишиться, бо радикал Олег Ляшко теж заявив, що готовий виступити проти окупантів.

Пушилін хоче ремонтувати ліфти

Голова терористів на Донбасі Денис Пушилін почав перейматися ремонтами ліфтів у Горлівці. Водночас раніше бойовики вже відзначалися нікому не потрібними ініціативами.

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