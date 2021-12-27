Вєсті.UA: Рамзан Кадиров зазіхнув на суверенітет України
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Рамзан Кадиров відзначився обурливим висловлюванням. Чеченський лідер заявив, що Україну начебто потрібно приєднати до Росії.
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 27 грудня – дізнавайтесь у програмі.
До теми Кадиров зухвало заявив, що приєднав би Україну до Росії або Чечню до України
Чергові нісенітниці Кремля
У Росії назвали нову умову відкриття КПВВ на Донбасі. Окупанти хочуть, щоб Україна визнала їхню несертифіковану вакцину від коронавірусу "Супутник V".
Фурор у Львові
27-річна юристка Христина Тишкун, яка супроводжувала заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука у Львові, викликала активне обговорення у суспільстві. Для офіційної зустрічі вона обрала відверту чорну сукню, чим й викликала справжній фурор.
Тигриця української політики
Надія Савченко похвалилася оновленим образом. Екснардепка знялася у казковій фотосесії та позувала у кількох сукнях з глибоким декольте.Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 27 грудня: дивіться відео