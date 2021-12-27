Вєсті.UA: Рамзан Кадиров зазіхнув на суверенітет України

Рамзан Кадиров відзначився обурливим висловлюванням. Чеченський лідер заявив, що Україну начебто потрібно приєднати до Росії.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 27 грудня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Кадиров зухвало заявив, що приєднав би Україну до Росії або Чечню до України

Чергові нісенітниці Кремля

У Росії назвали нову умову відкриття КПВВ на Донбасі. Окупанти хочуть, щоб Україна визнала їхню несертифіковану вакцину від коронавірусу "Супутник V".

Фурор у Львові

27-річна юристка Христина Тишкун, яка супроводжувала заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука у Львові, викликала активне обговорення у суспільстві. Для офіційної зустрічі вона обрала відверту чорну сукню, чим й викликала справжній фурор.

Тигриця української політики

Надія Савченко похвалилася оновленим образом. Екснардепка знялася у казковій фотосесії та позувала у кількох сукнях з глибоким декольте.

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