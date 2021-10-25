Вєсті.UA: У Тищенка є свій прожитковий кошик

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко осоромився, адже не помітив зростання цін на продукти. Як виявилось, він досі купує гречку по 12 гривень.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 25 жовтня – у програмі.

До теми Тищенко вважає, що в Україні яловичину можна купити по 20 гривень за кілограм

Корнієнко хоче карати нардепів

Олександр Корнієнко хоче, аби у Верховній Раді ввели штрафи за порушення парламентського регламенту. "Слуга" впевнений, що "покарання рублем" працює, тому закликав нещадно штрафувати нардепів.

Цинічна заява терориста

Російський терорист Олександр Ходаковський зробив цинічну заяву. Мовляв, Росія здатна захопити всю територію України і вже незабаром візьме її під контроль. Він сказав, що ця війна не буде затяжною.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 25 жовтня: дивіться відео