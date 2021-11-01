Вєсті.UA: Україна завдасть нового удару по військах Кремля
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Росія вирішила "помститись" Туреччині після того, як Україна нанесла удар безпілотником Bayraktar. Кремль припинив імпорт турецьких мандаринів.
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 1 листопада – у програмі.
Цікаво Турецькі безпілотники Bayraktar планують виробляти в Україні
Порошенко з ножем і грибами
П'ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив світлини, на яких із ножем у руці позує біля відер з опеньками. Фотографія одразу ж поширилась інтернетом та "породила" чимало мемів.
Медвечук в африканських ЗМІ
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Шарій на "батьківщині"
Проросійський блогер Анатолій Шарій приїхав до Москви й опублікував фотографію на тлі Кремля. У твітері він написав цілий допис про любов до Росії.Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 1 листопада: дивіться відео