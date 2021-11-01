Вєсті.UA: Україна завдасть нового удару по військах Кремля

Росія вирішила "помститись" Туреччині після того, як Україна нанесла удар безпілотником Bayraktar. Кремль припинив імпорт турецьких мандаринів.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 1 листопада – у програмі.

Цікаво Турецькі безпілотники Bayraktar планують виробляти в Україні

Порошенко з ножем і грибами

П'ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив світлини, на яких із ножем у руці позує біля відер з опеньками. Фотографія одразу ж поширилась інтернетом та "породила" чимало мемів.

Медвечук в африканських ЗМІ

Віктора Медвечука – кума Володимира Путіна процитувало медіа в Африці. Проте медіа це зробило з покликанням на російські ЗМІ.

Шарій на "батьківщині"

Проросійський блогер Анатолій Шарій приїхав до Москви й опублікував фотографію на тлі Кремля. У твітері він написав цілий допис про любов до Росії.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 1 листопада: дивіться відео