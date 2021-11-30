Вєсті.UA: Вакарчук повертається у "Голос"

Святослав Вакарчук знову повертається після гучного конфлікту. Однак цього разу не у політичну силу, а в співоче шоу "Голос країни".

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 30 листопада – читайте далі.

До теми Святослав Вакарчук прокоментував повернення на "Голос країни"

Богатирьова повернулась на держдачу

Раїса Богатирьова тепер знову може проживати на держдачі. Відповідне рішення ухвалив Голосіївський районний суд Києва. Соратниця Віктора Януковича та члени її сім'ї отримали доступ до домоволодіння.

Блогерська "голодна тусовка"

У Львові у День пам'яті жертв Голодомору блогери-мільйонники влаштували еротичну вечірку. Так святкували день народження Олександра Заліска. Ба більше, відбувалось усе у Будинку вчених.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 30 листопада: дивіться відео