Вєсті.UA: У Верховній Раді знайшли 5-кілограмовий пакет картоплі

У залі Верховної Ради знайшли 5-кілограмовий пакетик картоплі. Можливо, депутати на тлі ризиків дефіциту світла і можливих віялових відключень готуються видобувати енергію з родини пасльонових.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 5 листопада – у програмі.

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Аваков повертається у велику політику

Відпочивши, Арсен Аваков повернувся в екрани телевізора і розповів про причини своєї відставки. Він, мовляв, став "дуже крутим" для своєї посади і заявив, що не міг реалізовувати свою компетентність.

Добкін уявив себе харківським Трампом

Михайло Добкін зненацька уявив себе харківським Дональдом Трампом. Він подав до суду 65 позовів щодо перерахунку голосів на виборах. З них відхили вже 32 позови.

До теми Вибори мера Харкова: Добкін каже, що оскаржить в суді результати

Безплатні ПЛР-тести для нардепів

Серед народних обранців є особи, які відмовляються вакцинуватися. Але для них це – не проблема. Микола Тищенко заявив, що ПЛР-тести для нардепів будуть безплатними.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 5 листопада: дивіться відео