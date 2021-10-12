Вєсті.UA: Віктор Медведчук змушений "зіграти в кальмара"

Підозрюваному в державній зраді Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень. Наразі незрозуміло, чи знайде депутат відповідну суму й до чого може вдатися задля цього.

Про інші події, які сталися в Україні станом на 12 жовтня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу "Слуга народу" Клочко збрехав, пояснюючи мільйонні стати своєї матері, – ЗМІ

Клочко збрехав про статки

Андрій Клочко, депутат від "Слуги народу", пояснив походження нерухомості матері на мільйони гривень статками сестри. Однак виявилося, що жінка офіційно заробляє 10 тисяч гривень на місяць.

Киву знову прорвало

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд прилетіла з візитом до Росії. Відповідну ситуацію взявся коментувати одіозний та відомий своєю проросійською позицією депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива.

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Тищенко прокоментував слова Третьякової

Депутат від "Слуга народу Микола Тищенко прокоментував скандальні слова його колеги і глави парламентського Комітету з питань соціальної політики Галини Третьякової, яка потрапила у скандал через слова про померлого нардепа Антона Полякова. Тищенко засумнівався, що саме вона писала відповідне повідомлення.

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