Вєсті.UA: Заіржавілий український політик прагне повернутись

Арсеній Яценюк заявив, що хоче знову очолити уряд. Водночас його політсила може взяти участь у наступних виборах до Верховної Ради.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 2 грудня – читайте далі.

До теми Разумков спростував об'єднання з Аваковим та Яценюком та розповів про політичні плани

Шуфрич вирішує все

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова на чолі з Нестором Шуфричем відтермінував рішення щодо блокування ютуб-каналу "НАШ". Водночас у разі повторного звернення нардеп від ОПЗЖ пригрозив звернутися до Державного бюро розслідувань.

Нардепи й прожитковий мінімум

В Україні з 1 грудня підвищили прожитковий мінімум на 99 гривень й тепер він становитиме 2 393 гривні. Цією цифрою поцікавилися у народних обранців, однак у парламенті після "державного перевороту" усе пішло не так й депутати почали ображатися.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 2 грудня: дивіться відео