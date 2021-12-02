Вєсті.UA: Заіржавілий український політик прагне повернутись
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Арсеній Яценюк заявив, що хоче знову очолити уряд. Водночас його політсила може взяти участь у наступних виборах до Верховної Ради.
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 2 грудня – читайте далі.
До теми Разумков спростував об'єднання з Аваковим та Яценюком та розповів про політичні плани
Шуфрич вирішує все
Комітет Верховної Ради з питань свободи слова на чолі з Нестором Шуфричем відтермінував рішення щодо блокування ютуб-каналу "НАШ". Водночас у разі повторного звернення нардеп від ОПЗЖ пригрозив звернутися до Державного бюро розслідувань.
Нардепи й прожитковий мінімум
В Україні з 1 грудня підвищили прожитковий мінімум на 99 гривень й тепер він становитиме 2 393 гривні. Цією цифрою поцікавилися у народних обранців, однак у парламенті після "державного перевороту" усе пішло не так й депутати почали ображатися.Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 2 грудня: дивіться відео