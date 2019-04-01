Выборы показали – страна Украина еще ребенок

До 31 марта 2019 года, мне казалось, что я живу в прекрасной стране.

Стране, где люди читают авторитетные источники, проверяют факты и не ведутся на манипуляции. Стране, где все давно осознали, чем опасен пророссийский курс. Стране, где голосуют не "по приколу" и не против системы. Стране, граждане которой ее наконец заслуживают.

В этой стране все желали ей только блага и были готовы вместе ее отстраивать. Эту страну любили. Ею гордились. Ей дорожили.

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Но, оказалось, этой страны не существует. И никогда не существовало. Я сама ее выдумала и сама же в нее верила. Мне просто очень хотелось видеть свою страну именно такой.

Осознанной, взрослой, ответственной. В реальности она оказалась еще совсем ребенком. Идет почти третий десяток, а она ведет себя хуже пятилетки.

Стыдно.

Стыдно за тех, кому очень хотелось смеяться во главе с президентом. И особенно стыдно за тех, кто после стольких столетий не понял, что значит россия (нарошно с маленькой буквы).



Коллаж 24 канала с личным анализом автора

Казалось бы, в чем проблема? Собираешь рюкзак – и вперед, уезжай, бросай, прощайся. Но боль за страну, которой нет, будет преследовать, где бы ты не был.

Я в Бога не верю, но сейчас захотелось к нему обратиться.

Боже, бережи Україну, благаю!

Автор: Карина Сайфудинова

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