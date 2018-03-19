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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ
Злой Одессит

Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером

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Путин
Путин / РБК

Не могу обойти стороной события, произошедшие намедни в соседнем гибридном государстве, а именно, четвертые (неофициально – пятые) выборы Путина в РФ. Да, именно так, выборы Путина, а не президента, поскольку альтернативы бессменному главе России нет и, видимо, не будет до его гробовой доски.

На данный момент его победа уже очевидна, ведь феноменальный результат в 76,66% вряд ли кто-то из конкурентов Путина мог превозмочь. Как в этот, так и в последующие разы, если они будут, конечно.

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По сути, эти выборы ярко показали то, насколько россияне отдаляются от прогрессивного человечества в своем регрессе.

Ведь сам процесс избирательной компании неоднократно сопровождался скандалами об указаниях руководителей всех рангов о принудительной явке с предоставлением списков, кто и как проголосовал. На самих избирательных участках накрывались столы, завлекая банкетом, а так же проводились продовольственные ярмарки.

По сути, президентские выборы в РФ больше напоминали массовый сход крупного-рогатого на водопой.

Отдельной статьей будут вбросы, немыслимое количество которых было зафиксировано камерами наблюдения, и которые не только сделали заветный рекорд Путину, но и обеспечили показатель явки выше 67%.

Откровенно говоря, данные выборы мировым сообществом должны не признаваться, но вряд ли на официальном уровне это будет сделано. Ведь с Кремлем еще придется вести переговоры, а в условиях непризнания пенсионера на троне, как в лучших традициях СССР, это будет невозможно.

А потому выборы в России можно считать состоявшимися. Одно обидно, до уровня Ким Чен Ына или того же Чаушеску по степени народного обожания Путин пока не дотягивает. Но в следующий раз уже должен наверстать!

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новини політики Вибори в Росії 2018 Володимир Путін Новини Росії Публікації
Джерело: Злой Одессит
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