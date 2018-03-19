Топ-10 фактів про вибори президента у Росії, або Чи зможе Путін пробути увесь термін на посаді?

Поговоримо трохи про вибори президента РФ, що відбулись на цих вихідних.

1. Путін заходить на свій останній термін.

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2. Вибори в Криму не можна вважати підтвердженням фейкового референдуму, так як вільних виборів там не було, а всі, хто проти Путіна, або залишишлись вдома, або виїхали на материкову Україну.

3. РФ проголосувала не за Майбутнє, а за минуле. Бо кража чужих територій, мультики із ракетами та ностальгія за "былой славой" – це виключно інструменти минулого. Та ж Собчак була більшим уособленням Майбутнього, ніж її хрещений батько.

4. Сама ж Собчак здивувала низьким рейтингом.

5. Навальний теж здувся, ні меседжа, ні екшена.

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6. Путіна чекає найскладніший президентський термін. Який починається із британського скандалу, який ще й навіть не вийшов на повну потужність, але уже Путін здобуває статус для Заходу нового Каддафі та Хусейна. Подальшу логіку подій ви знаєте.

7. Питання Прем'єра ще не вирішено, тому варто слідкувати за плітками та новинами.

8. Питання визнання виборів – не однозначне і ще не вирішене.

9. Формула виборів 60/75 говорить про те, що вибори тримаються не на демократичних інституціях, а виключно на технології. Адже практично підтверджені плітки про указ Путіна про правильну явку та правильну формулу.

10. І останнє, чи зможе пробути Путін увесь термін? Ще не ясно, і залежить від самих росіян.

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