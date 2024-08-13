В'їзд іноземців в Україну: в РНБО анонсували запровадження системи електронного повідомлення

В Україні планують запровадити систему електронного повідомлення про намір в'їзду іноземців, які користуються правом безвізу. Усе задля посилення прикордонного й міграційного контролю, а також контррозвідувального режиму під час дії воєнного стану.

У вівторок, 13 серпня, під головуванням секретаря РНБО Олександра Литвиненка відбулася міжвідомча нарада щодо стану виконання рішень, спрямованих на посилення контролю за в'їздом в Україну та виїздом іноземців і осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування.

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Електронні повідомлення для в'їзду іноземців

У РНБО повідомили, що під час наради було запропоновано визначити й затвердити перелік країн, що мають з Україною безвізовий режим в'їзду, громадяни яких будуть зобов'язані в установленому порядку подавати електронне повідомлення про намір в’їхати в Україну.

Також учасники наради зазначили, що важливого значення набуває питання необхідності адаптації українського законодавства до законодавства ЄС. Зокрема, шляхом розроблення та внесення до Верховної Ради законопроєкту щодо запровадження системи електронного повідомлення про намір в'їзду в Україну для громадян країн, які користуються правом безвізового в'їзду на територію нашої держави.

Окрім того, під час наради обговорили питання створення запобіжного механізму заборони в'їзду в Україну іноземців, перебування яких на території нашої держави є небажаним з міркувань інтересів національної безпеки.