На в'їзді у Каховку окупанти демонтовують стелу із символікою України
Російські окупанти вирішили демонтувати стелу, яка прикрашає в'їзд у Каховку, що на Херсонщині. Цю стелу місцеві називають візитівкою міста.
Як повідомили у Каховській міській територіальній громаді, інцидент відбувся 27 квітня.
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У міській територіальній громаді додали, наголосили, що російські загарбники вирішили зруйнувати символіку та оберіг міста – стелу на в'їзді в місто.
Але після перемоги ми її обов'язково відновимо! Ще кращу, ще величнішу,
– мовиться у повідомленні громади.
Окупанти демонтують стелу на в'їзді у Каховку / Фото з фейсбуку Каховської міської територіальної громади
Додамо, що російську окупанти вже відзначилися в Україні як вандали та мародери. Вони розграбовують, руйнують та нищать пам'ятки архітектури та культурну спадщину нашої країни. Ще у березні зафіксували випадки, коли російські окупанти використовують бронемашини для пошкодження українських символів у тимчасово окупованих містах.
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